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Океаны способны запасать огромное количество тепла в своих глубинах, выяснили ученые

SciAdv: эффективность хранения тепла в океане оказалась в 10 раз выше ожидаемой

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Craig McGowan/Sony World Photography Awards

Группа ученых из Китайской академии наук, при участии коллег из США, выяснила, что глубины океана способны хранить большее количество тепла, чем считалось раньше. Это может иметь большое значение в условиях меняющегося климата. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Команда объединила результаты компьютерных моделирований и получила трехмерную карту изменений температуры мирового океана во времена последнего таяния ледников (дегляциации) около 12 тыс. лет назад. Оказалось, что в тот период океанические глубины хранили в 10 раз больше тепла, чем в наши дни.

«Наши моделирования и косвенные реконструкции показывают, что трехмерное потепление океана во время последней дегляциации было крайне неравномерным, причем самое сильное потепление наблюдалось на промежуточных глубинах, что резко контрастирует с современными наблюдениями», — сказал один из соавторов научной работы, доктор Чэнью Чжу из Института атмосферных наук Китайской академии наук.

Исследование показало, что значительное потепление вод на средних глубинах может быть связано с нагревом поверхности в средних и субполярных широтах из-за процесса вентиляции — переноса поверхностных вод на глубину.

«Результаты имеют ценное значение. Например, если сильное поверхностное потепление и сильная вентиляция совпадают, как в наших симуляциях, то океан будет поглощать больше тепла из атмосферы, что потенциально замедлит темпы атмосферного потепления», — отметил соавтор статьи, профессор Питер Кларк из Университета штата Орегон.

Ранее ученые предупредили о столетнем климатическом хаосе из-за остановки течений в Атлантическом океане.

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