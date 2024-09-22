Лунотрясения угрожают будущим лунным базам, выяснили ученые

Сейсмические толчки и оползни угрожают будущим пилотируемым и беспилотным миссиям по высадке на Луну. К такому выводу пришли ученые и инженеры-проектировщики, сообщает портал Space.com.

Ранее исследователи из Смитсоновского института и NASA выяснили, что на южном полюсе Луны расположены активные разломы. Об этом свидетельствуют данные сейсмометров, установленных луноходами миссии «Аполлон» более 50 лет назад.

«Потенциал сильных сейсмических событий от активных надвиговых разломов следует учитывать при подготовке и размещении постоянных аванпостов, поскольку они представляют потенциальную опасность для будущих исследований южного полярного региона с помощью роботов и людей», — уточнили авторы научной статьи.

По словам специалистов по проектированию высотных конструкций из чикагского архитектурного бюро Skidmore, Owings & Merrill, монтаж жилых зон, посадочных площадок, технологических помещений и башен на Луне будет сложной задачей. Дополнительная трудность заключается в том, что пока не существует лунных строительных норм, включая стандарты сейсмического проектирования.

Разработка таких критериев сегодня ведется несколькими инженерными организациями при поддержке NASA.

В Skidmore, Owings & Merrill, что земные строительные практики и кодексы придется переосмыслить под лунные условия, учитывая лунотрясения и другие факторы.

Колебания лунной поверхности уступают по силе земным землетрясениям, однако остаются достаточно мощными и могут продолжаться до нескольких часов. Эти колебания способны разрушать прочные бетонные фундаменты, создавая в них усталостные трещины.

Ученые добавили, что влияние лунотрясений на будущие лунные структуры в условиях низкой гравитации может существенно отличаться от известной земной практики.

Ранее Китай раскрыл план по созданию сети лунных баз и станций до 2050 года.