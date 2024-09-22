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Наевшиеся мусора чайки разносят по России опасных микробов

В МГУ выяснили, что чайки со свалок могут разносить опасные дрожжи

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Wirestock Creators/Shutterstock/FOTODOM

Исследование помета сизых чаек показало, что живущие на свалках птицы могут распространять устойчивые к антибиотикам грибки. Об этом сообщает «Научная Россия».

Ученые факультета почвоведения МГУ в течение семи месяцев изучали дрожжевые грибы в помете сизых чаек. Эти птицы ежегодно прилетают в регионы северной и средней полосы России в конце марта и гнездятся здесь до первых осенних холодов.

Авторы работы сравнили микробов из помета чаек, которые гнездились на мусорном полигоне и в природной локации. У первых в помете оказалось больше патогенных дрожжей. При этом чем больше мусора они потребляли, тем выше было содержание вредных грибков.

«Так, если в апреле, когда птицы только прилетели и обосновались на полигоне, доля патогенных дрожжей в их помете составляла 5,6%, то в октябре, перед самым отлетом на зимовку, – 26,9%. Ничего похожего в помете чаек из природной локации не наблюдалось. Обнаруженные в помете чаек с мусорного полигона патогенные дрожжи Candida и Rhodotorula оказались устойчивыми к широко применяемому во всем мире противогрибковому средству – флюконазолу», — рассказали ученые.

За счет миграции на длительные расстояния птицы значительно расширяют географию распространения микробов, устойчивых к антибиотикам. Поэтому важно отслеживать изменения в поведении и здоровье птиц.

Ранее ученые выяснили, что ящерицы могут использовать пузыри воздуха для дыхания под водой.

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