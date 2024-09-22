Новая процедура помогла смягчить недержание мочи людям после инсульта

Низкочастотная магнитная стимуляция мозга смягчает недержание мочи у людей после инсульта. Это показало исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports.

В испытании приняли участие 100 пациентов с недержанием мочи после инсульта. Часть из них получила настоящую процедуру магнитной стимуляции мозга, а часть — фиктивную процедуру. Это позволило ученым исключить, что улучшение состояния было связано с самовнушением.

После четырех недель вмешательства все показатели недержания значительно уменьшились в группе реальной процедуры. Магнитная стимуляция была сфокусирована на моторной (двигательной) коре головного мозга. Процедура не требует разрезов, и может стать эффективным средством борьбы с недержанием после инсульта. В будущем ученые планируют повысить эффективность процедуры, сравнив разные параметры стимуляции.

Ранее ученые выяснили, что йога или силовые тренировки с растяжкой помогают при недержании.