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Найден витамин, смягчающий усталость при воспалительных заболеваниях кишечника

Gastro Hep Advances: витамин В1 может смягчить усталость при воспалении кишечника

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Shutterstock

Витамин В1 может смягчать хроническую усталость у некоторых людей с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК). Это показало исследование, опубликованное в журнале Gastro Hep Advances.

В исследовании участвовали 40 человек с воспалительным заболеванием кишечника и хронической усталостью. Сначала каждый пациент получал витамин B1, а после перерыва — плацебо, то есть препарат без активного вещества. Это позволило ученым исключить эффект плацебо (самовнушения) у пациентов.

До этого наблюдения врачей показывали, что примерно половина пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника получали пользу от витамина B1. Он смягчал их хроническую усталость — частый симптом ВЗК. Теперь ученые выяснили, что на успех лечения витамином влияло наличие у человека кишечной бактерии faecalibacterium prausnitzii (FP).

Пока что ученые не знают, как именно бактерия влияет на хроническую усталость при ВЗК. Учитывая, что витамин B1 не вызывал серьезных побочных эффектов, его прием можно рекомендовать некоторым пациентам с хронической усталостью, отметили авторы. Однако перед этим нужно обратиться к врачу, чтобы исключить анемию, расстройства щитовидной железы и другие опасные заболевания.

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