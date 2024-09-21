Российские ученые усовершенствовали производство сплавов для авиации и космоса

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ), который с высокой точностью предсказывает показатели титановых сплавов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Сплавы титана широко используют в аэрокосмической, медицинской и автомобильной промышленности из-за высокой прочности, малого веса и устойчивости к коррозии. Но нехватка экспериментальных данных создает трудности с прогнозированием их характеристик, что замедляет и ухудшает производство.

В разработке ученые Пермского Политеха применили метод искусственного увеличения объема данных под названием аугментация.

В ПНИПУ применили регрессионную модель аугментации и на ее основе создали программу, которая решает проблему. Такие модели построены на ограниченном наборе информации.

Методика использовалась для генерации дополнительных данных, тем самым создав расширенную базу из 2 тыс. примеров.

Полученные результаты использовали для обучения нейросетей, предсказывающих шероховатость поверхности сплава ВТ6, который широко применяется в авиации и ракетостроении.

По словам ученых, точность работы ИИ-модели составила более 96%.

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