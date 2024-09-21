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Врач рассказала, можно ли сохранить зубы до старости при «плохой генетике»

Генетик Попова: плохая генетика не обрекает на потерю зубов в старости

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Хотя наследственность играет важную роль в здоровье зубов, не стоит пренебрегать уходом за ними из-за «плохих генов». Регулярное посещение стоматолога и здоровый образ жизни повышают шансы на встречу старости с сохранившимися зубами. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-генетик центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вероника Попова.

«Некоторые из наиболее распространенных наследственных проблем с зубами включают неровное расположение зубов, скученность и даже риск рака ротовой полости. Гены частично определяют время и порядок прорезывания зубов. Также у некоторых людей отсутствуют определенные постоянные зубы, и это может передаться по наследству. Но даже если человеку передалась не самая лучшая комбинация генов, ответственных за здоровье зубов, есть способы обойти последствия, приняв профилактические меры», — объяснила Попова.

Гены влияют и на толщину и прочность десен и эмали, от состояния которых зависят шансы сохранить зубы до старости.

«Десны служат защитным барьером, предотвращают проникновение бактерий и других вредных веществ к корням зубов. У некоторых людей эмаль прочная, устойчивая к кариесу, в то время как у других слабая эмаль, которая легко повреждается эрозией», — рассказала врач.

Наличие проблем с зубами у родителей — не повод отказываться от походов к стоматологу. Знание своих слабых мест поможет сохранить зубы, однако важно регулярно проходить осмотры у стоматолога.

«Проблему с зубами легче предотвратить, чем бороться с ней, когда она уже стала неотложной. Убедитесь, что вы ежедневно чистите зубы щеткой, пользуетесь зубной нитью и ведете здоровый образ жизни, избегая веществ, которые могут повредить полость рта», — подчеркнула Попова.

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