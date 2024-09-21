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Тетрис может смягчить распространенное у военных стрессовое расстройство

BMC Medicine: тетрис смягчил посттравматическое расстройство у врачей

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Один сеанс терапии с использованием тетриса может смягчить симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Это состояние развивается у многих людей после участия в боевых действиях, транспортных происшествий или очень напряженной работы. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Medicine.

В эксперименте приняли участие 164 медика, работавших во время пандемии COVID-19. Один сеанс психотерапии с использованием тетриса сократил частоту неприятных и навязчивых воспоминаний о травмирующем событии у пациентов с ПТСР. Эффект терапии сохранялся в течение пяти недель и шести месяцев.

Игру в тетрис использовали для замены навязчивых воспоминаний (или флэшбеков, основного симптома ПТСР) на нейтральные. В начале исследования участники сообщали в среднем о 15-ти воспоминаниях в неделю. Спустя пять недель пациенты из контрольной группы страдали от пяти эпизодов в неделю, а из группы тетриса — от одного эпизода.

Помимо флэшбеков, симптомы ПТСР включают избегание, чрезмерное напряжение и проблемы со сном и концентрацией внимания.

Ранее ученые нашли антидепрессивные свойства у вещества из оливок.

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