Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, какие замороженные продукты полезнее свежих

Daily Mail: замороженные мясо и птица могут быть полезнее свежих

close
Depositphotos

Замораживание фруктов, овощей, мяса и птицы помогает сохранить их питательную ценность. Об этом изданию Daily Mail рассказала лондонский диетолог Рианнон Ламберт.

По мнению диетолога, свежие мясо и птица быстро теряют питательные вещества и вкус, оставаясь на прилавках. Покупка этих продуктов в замороженном виде не только помогает получить максимальную пользу, но и позволяет избежать употребления лишних пищевых добавок и консервантов. Врач объяснила, что их часто добавляют в свежее мясо, чтобы оно дольше оставалось съедобным.

Замораживание рыбы, по мнению Ламберт, может помочь сохранить активность содержащихся в ней полезных для сердца жирных кислот, таких как омега-3. Большая часть этих пищевых компонентов сохраняется даже после трех месяцев замораживания.

К другим продуктам, которые лучше всего покупать в замороженном виде, относятся брокколи, кукуруза и фасоль эдамаме. В брокколи, находящейся в морозильной камере, часто содержится больше рибофлавина (витамина В2), чем в свежем аналоге. Витамин В2 необходим для здоровья пищеварительной системы и работы мозга. Заморозка гороха позволяет сохранить витамин С, шпината — фолиевую кислоту, а кукурузы — натуральный сахар.

Ранее было названо неочевидное полезное свойство мяса и молока.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами