Врач рассказала, какие замороженные продукты полезнее свежих

Замораживание фруктов, овощей, мяса и птицы помогает сохранить их питательную ценность. Об этом изданию Daily Mail рассказала лондонский диетолог Рианнон Ламберт.

По мнению диетолога, свежие мясо и птица быстро теряют питательные вещества и вкус, оставаясь на прилавках. Покупка этих продуктов в замороженном виде не только помогает получить максимальную пользу, но и позволяет избежать употребления лишних пищевых добавок и консервантов. Врач объяснила, что их часто добавляют в свежее мясо, чтобы оно дольше оставалось съедобным.

Замораживание рыбы, по мнению Ламберт, может помочь сохранить активность содержащихся в ней полезных для сердца жирных кислот, таких как омега-3. Большая часть этих пищевых компонентов сохраняется даже после трех месяцев замораживания.

К другим продуктам, которые лучше всего покупать в замороженном виде, относятся брокколи, кукуруза и фасоль эдамаме. В брокколи, находящейся в морозильной камере, часто содержится больше рибофлавина (витамина В2), чем в свежем аналоге. Витамин В2 необходим для здоровья пищеварительной системы и работы мозга. Заморозка гороха позволяет сохранить витамин С, шпината — фолиевую кислоту, а кукурузы — натуральный сахар.

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