Названа процедура, снижающая риск повторного образования камней в почках

Ученые из Вашингтонского университета установили, что процедура ультразвукового «выталкивания» камней из почек снижает риск их повторного образования на 70%. Результаты опубликованы в журнале Journal of Urology (JU).

Ученые объяснили, что почти у половины пациентов после удаления камней из почек остаются небольшие фрагменты. Около 25% таких пациентов возвращаются на повторную операцию в течение пяти лет для удаления наиболее крупных фрагментов из оставшихся. Однако использование ультразвука позволяет снизить риск формирования твердых крупных отложений.

К такому выводу ученые пришли в ходе исследования с участием 82 добровольцев. У всех испытуемых в почках сохранялись фрагменты камней в течение нескольких месяцев, при этом мочеточники были «чистыми». Участники были разделены на две группы. 40 из них прошли ультразвуковую терапию для устранения фрагментов камней.

Врачи использовали устройство, которое генерировало ультразвуковые импульсы и направляло их через кожу. Это помогло переместить фрагменты ближе к мочеточнику, откуда они выходили естественным путем. Оставшиеся 42 добровольца были объединены в контрольную группу — они не подвергались воздействию ультразвука.

После завершения экспериментального периода ученые начали наблюдение за участниками. Оно показало, что риск повторного образования камней в почках после процедуры ультразвукового удаления был снижен на 70%.

По словам ученых, ультразвуковая технология «проталкивания» камней к мочеточникам была создана ими в 2022 году. Сейчас коммерциализацией этой технологии, разработанной в Университете Вашингтона, занимается компания SonoMotion. Исследователи надеются, что скоро новый метод лечения мочекаменной болезни войдет в клиническую практику.

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