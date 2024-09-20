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Ученые нашли антидепрессивные свойства у вещества из оливок

Cell: олеацеин из оливок смягчил депрессию у мышей

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Depositphotos

Содержащийся в оливках олеацеин смягчает воспаление в мозге, стимулирует образование новых нервных клеток и может быть полезен при лечении депрессии. Это показало исследование, опубликованное в журнале Cell Communication and Signaling.

Ученые испытали пероральное введение олеацеина мышам с искусственно вызванной депрессией. Однократный прием препарата повысил выработку молекулы BDNF у животных. Другие исследования показывают, что BDNF играет решающую роль в профилактике и лечении депрессии и воспаление в нервной системе.

Введение препарата в течение 10 дней привело к уменьшению выраженности симптомов депрессии у мышей по сравнению с контрольными животными, которые не получали препарат.

Анализ показал, что у животных изменилась активность генов. Это привело не только к увеличению выработки BDNF, но и к смягчению воспаления в мозге, которое сопровождает депрессию и другие заболевания.

До этого ученые выяснили, что психотерапия решения проблем повышает эффективность работы мозга у людей с депрессией.

Ранее ученые нашли гормон жировой ткани, снижающий риск деменции.

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