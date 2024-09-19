Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые назвали новую причину ожирения и диабета

Nature: «слипание» нейронов может быть причиной ожирения и диабета

close
ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Мельбурнского университета (Австралия) установили, что «застревание» нейронов в плотном, похожем на клей веществе, известном как внеклеточный матрикс, может сопровождать ожирение и диабет второго типа. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В ходе экспериментов на мышах с ожирением и инсулинорезистентностью (нарушением инсулиновго метаболического ответа) ученые обнаружили, что клетки головного мозга, известные как нейроны, могут находиться в «слипшемся» состоянии. При застревании во внеклеточном матриксе — соединительной ткани, которая обеспечивает механическую поддержку клеток и транспорт химических веществ, нервные клетки утолщаются, подобно фиброзной (рубцовой) ткани.

«Слипшиеся» нейроны не могли функционировать привычным образом, из-за чего у грызунов наблюдалась потеря способности контролировать массу тела и чувство голода. Также у утолщенных нервных клеток мозга наблюдалось развитие резистентности к инсулину, что снижало их способность эффективно регулировать уровень сахара в крови. По словам ученых, такая патология может стать причиной повреждения органов и проблем с сердцем.

В настоящее время не существует эффективных терапевтических средств для снижения нейронной резистентности к инсулину. В рамках дополнительных исследований ученые из Австралии смогли разработать ингибитор нейрофиброза, который воздействует на внеклеточный матрикс в головном мозге. Ученые отметили, что их конечная цель — сделать такие лекарства доступными для клинического применения в течение следующих трех-пяти лет. По мнению исследователей, такая разработка повысит эффективность лечения ожирения и диабета у людей.

Ранее ученые выяснили, что происходит в мозге во время приема пищи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами