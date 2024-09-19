Ученые назвали новую причину ожирения и диабета

Ученые из Мельбурнского университета (Австралия) установили, что «застревание» нейронов в плотном, похожем на клей веществе, известном как внеклеточный матрикс, может сопровождать ожирение и диабет второго типа. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В ходе экспериментов на мышах с ожирением и инсулинорезистентностью (нарушением инсулиновго метаболического ответа) ученые обнаружили, что клетки головного мозга, известные как нейроны, могут находиться в «слипшемся» состоянии. При застревании во внеклеточном матриксе — соединительной ткани, которая обеспечивает механическую поддержку клеток и транспорт химических веществ, нервные клетки утолщаются, подобно фиброзной (рубцовой) ткани.

«Слипшиеся» нейроны не могли функционировать привычным образом, из-за чего у грызунов наблюдалась потеря способности контролировать массу тела и чувство голода. Также у утолщенных нервных клеток мозга наблюдалось развитие резистентности к инсулину, что снижало их способность эффективно регулировать уровень сахара в крови. По словам ученых, такая патология может стать причиной повреждения органов и проблем с сердцем.

В настоящее время не существует эффективных терапевтических средств для снижения нейронной резистентности к инсулину. В рамках дополнительных исследований ученые из Австралии смогли разработать ингибитор нейрофиброза, который воздействует на внеклеточный матрикс в головном мозге. Ученые отметили, что их конечная цель — сделать такие лекарства доступными для клинического применения в течение следующих трех-пяти лет. По мнению исследователей, такая разработка повысит эффективность лечения ожирения и диабета у людей.

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