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Врач назвал возможную причину паркинсонизма

Врач Иванов: избыток марганца может вызвать паркинсонизм

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Shutterstock/Robert Kneschke

Избыток марганца может привести к паркинсонизму, повредить печень и почки, а также вызывает слабость и раздражительность. Об этом «Известиям» рассказал врач Роман Иванов.

Марганец важен для работы иммунитета и построения костной ткани. Его дефицит из-за болезней ЖКТ или неправильного питания может привести к остеопорозу. При этом заболевании снижается плотность костей, что чревато переломами. Марганец содержится в крупах, орехах, бобовых, зеленых листовых овощах и чае, а также в питьевой воде.

«Для взрослых мужчин и женщин рекомендуемая норма марганца составляет примерно 2,5–5 мг в сутки. Однако во время беременности и лактации потребность в марганце может увеличиваться», — заметил эксперт.

Большинству людей не стоит принимать добавки с марганцем. Его избыток опасен для нервной системы, так как вещество может накапливаться в головном мозге. Одно из последствий этого — марганцевый паркинсонизм, при котором развиваются симптомы, характерные для болезни Паркинсона: дрожание рук, головы, слабость в мышцах, нарушение координации и снижение когнитивных функций.

Ранее ученые связали низкий уровень марганца с воспалением кишечника.

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