Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские ученые создали бактерии, которые ярко светятся при загрязнении воды

МФТИ: созданы светящиеся бактерии, которые загораются при загрязнении воды

close
Alexandr Knyazev/Russian Look/Global Look Press

Ученые Московского физико-технического института создали светящиеся бактерии для поиска мутагенов и канцерогенов в воде, – при их обнаружении микроорганизм начинает ярко светиться. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МФТИ.

Загрязнение природных сред, включая воду, — это одна из самых острых экологических проблем. Для отслеживания загрязнителей помимо химического анализа широко применяют биотестирование, основанное на реакции живых организмов. Чувствительные виды быстро реагируют на опасные загрязнения и позволяют без лишних затрат их заметить.

Специалисты МФТИ предложили использовать для этого кишечную палочку E.coli, которую они сделали люминесцентной, введя в нее гены из Photorhabdus luminescens – бактерии, которая паразитирует на насекомых. Полученная E.coli чувствительна к действию алкилирующих агентов — веществ, которые вступают в связь с ДНК. Они повреждают геном, вызывая в нем мутации, которые могут привести к онкологическим заболеваниям.

С помощью новых люминесцентных биосенсоров ученые оценили содержание метилметансульфоната (один из мутагенов, используемых в исследованиях) в небольших ракообразных из отряда бокоплавы. Ученые использовали три группы ракообразных с разной концентрацией мутагена. По мере роста дозы токсичного вещества бактерии светились все ярче, сигнализируя о большем числе повреждений генома.

«Из нашей работы следует два важных вывод. Во-первых, анализ токсичности тканей водных организмов (в частности, бокоплавов) позволит обнаружить загрязнение водоема раньше, чем концентрация токсиканта в воде станет критической. Это крайне важно с точки зрения экологии. Во-вторых, даже низкие недектируемые концентрации алкилирующих веществ могут накапливаться в тканях ракообразных и потенциально запускать мутагенез в них и других участниках пищевой цепи водных экосистем», — рассказала «Газете.Ru» сотрудник лаборатории молекулярной генетики МФТИ Ульяна Новоятлова.

Ранее врач назвал опасность криолиполиза, который считают заменой липосакции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами