Российские ученые создали бактерии, которые ярко светятся при загрязнении воды

Ученые Московского физико-технического института создали светящиеся бактерии для поиска мутагенов и канцерогенов в воде, – при их обнаружении микроорганизм начинает ярко светиться. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МФТИ.

Загрязнение природных сред, включая воду, — это одна из самых острых экологических проблем. Для отслеживания загрязнителей помимо химического анализа широко применяют биотестирование, основанное на реакции живых организмов. Чувствительные виды быстро реагируют на опасные загрязнения и позволяют без лишних затрат их заметить.

Специалисты МФТИ предложили использовать для этого кишечную палочку E.coli, которую они сделали люминесцентной, введя в нее гены из Photorhabdus luminescens – бактерии, которая паразитирует на насекомых. Полученная E.coli чувствительна к действию алкилирующих агентов — веществ, которые вступают в связь с ДНК. Они повреждают геном, вызывая в нем мутации, которые могут привести к онкологическим заболеваниям.

С помощью новых люминесцентных биосенсоров ученые оценили содержание метилметансульфоната (один из мутагенов, используемых в исследованиях) в небольших ракообразных из отряда бокоплавы. Ученые использовали три группы ракообразных с разной концентрацией мутагена. По мере роста дозы токсичного вещества бактерии светились все ярче, сигнализируя о большем числе повреждений генома.

«Из нашей работы следует два важных вывод. Во-первых, анализ токсичности тканей водных организмов (в частности, бокоплавов) позволит обнаружить загрязнение водоема раньше, чем концентрация токсиканта в воде станет критической. Это крайне важно с точки зрения экологии. Во-вторых, даже низкие недектируемые концентрации алкилирующих веществ могут накапливаться в тканях ракообразных и потенциально запускать мутагенез в них и других участниках пищевой цепи водных экосистем», — рассказала «Газете.Ru» сотрудник лаборатории молекулярной генетики МФТИ Ульяна Новоятлова.

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