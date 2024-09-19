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Врач рассказала, уровень каких витаминов важно контролировать перед наступлением зимы

Врач Островская: перед зимой нужно сдать анализ на уровень пяти витаминов

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Периоды нехватки витаминов приходятся на осень и зиму, когда в рационе становится намного меньше сезонных овощей и фруктов и люди меньше находятся на солнце. Для подготовки к этому периоду стоит сдать анализ на уровень А, Е, К и D, а также на витамины группы В. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра EMC Елена Островская.

«Традиционно осенне-зимний период считается бедным с точки зрения растительных источников пищи – фруктов и овощей. Перед началом этого сезона имеет смысл пройти определенный чек-ап. Существуют анализы на витамины А, Е, К и D, а также на витамины группы В. Очень удобно сделать комплексный анализ на эти витамины или проверить наиболее частые дефициты – В1, 2, 6, 9 и 12», – рассказала врач.

Это особенно актуально для людей, у которых уже были проблемы с уровнем витаминов. Также подобный чек-ап необходим, если человек в межсезонье начал ощущать повышенную слабость, утомляемость, сонливость и отмечать снижение памяти.

«Среди признаков гиповитаминоза В2 или В12 – покалывание кончиков пальцев, онемение кончика языка, ощущение воспаления слизистой во рту и покраснение языка. Дефицит витаминов В12 и В9 может сказываться на кроветворении и вызывать анемию даже при нормальном уровне железа. Имеет смысл сдать анализ на уровень витамина D и посмотреть, какую дозировку нужно принимать в осенне-зимний период. Сейчас врачи рекомендуют принимать этот витамин круглый год, но в осенне-зимний период дозировка может быть увеличена, так как существует ряд индивидуальных особенностей усвоения витамина D», – заключила врач.

Ранее врач назвал два способы вызвать полезный для организма стресс.

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