Ученые выяснили, какие фоны в Zoom вызывают усталость

Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре установили, что размытые и динамичные фоны в Zoom утомляют, а статичные изображения — снижают нагрузку на мозг. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

В исследовании приняли участие более 600 человек. Добровольцы работали из дома около трех дней в неделю, их возраст составлял от 22 до 76 лет. Ученые попросили испытуемых рассказать, какие фоны они используют в Zoom — приложении для видеоконференций. На втором этапе ученые оценили уровень умственной усталости добровольцев с помощью пятибалльной шкалы.

Исследователи обнаружили, что люди, предпочитающие использовать статичные фоны, чувствуют себя менее уставшими по сравнению с теми, кто предпочитает видеофоны и размытые изображения. Ученые объяснили, что мозг реагирует на новые визуальные впечатления, что приводит к увеличению когнитивной нагрузки и, как следствие, к утомлению. При использовании четкого изображения в качестве фона вероятность отвлечения внимания снижается.

Участники, предпочитающие фоны с природными мотивами, также демонстрировали более низкий уровень усталости по сравнению с другими. Ученые отметили, что фоны, имитирующие офисную обстановку или общественные места, напротив, могут усиливать стресс и заставлять пользователей чувствовать себя напряженно. Это может привести к увеличению уровня утомления.

Размытый фон не несет новой информации, однако иногда позволяет разглядеть реальное окружение. Видеофон постоянно предоставляет новые визуальные данные, что может перегрузить мозг пользователя.

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