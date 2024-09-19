проект

>

Врач рассказала, сколько воды нужно пить при похудении

Диетолог Козловская: худеющим нужно пить 40 мл жидкости на кг желаемого веса

close
Shutterstock

При похудении нужно выпивать 40 мл жидкости на 1 кг желаемого веса, причем напитки с сахаром и алкоголь приравниваются не к жидкости, а к еде. Об этом «Газете.Ru» рассказала диетолог Елена Козловская сети «Клиника Фомина» в Перми.

«Миф о необходимости выпивать два литра в день основан на расчетах для мужчин среднего веса: именно столько жидкости им рекомендуется потреблять за день. Индивидуальная норма составляет 25–30 мл жидкости на 1 кг массы тела. При похудении — 40 мл жидкости на килограмм рекомендуемого веса. Столько же рекомендуется пить при длительном нахождении в сухом помещении. При этом алкоголь и сладкие напитки считаются едой и не учитываются как жидкость», — объяснила Козловская.

Напитки с мочегонным эффектом (чай, кофе) желательно дополнить стаканом чистой воды. Лучше не пить много воды за раз: в течение часа оптимально выпивать 200-300 мл.

«Когда человек переходит к нормальному водному режиму, он может заметить, что отеки усилились, особенно, если пить больше жидкости вечером. Постепенно эта проблема уйдет, когда организм поймет, что ему не нужно запасать воду», — добавила врач.

Ранее врач рассказала, как пожилым подготовиться к похолоданию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами