Врач рассказала, сколько воды нужно пить при похудении

При похудении нужно выпивать 40 мл жидкости на 1 кг желаемого веса, причем напитки с сахаром и алкоголь приравниваются не к жидкости, а к еде. Об этом «Газете.Ru» рассказала диетолог Елена Козловская сети «Клиника Фомина» в Перми.

«Миф о необходимости выпивать два литра в день основан на расчетах для мужчин среднего веса: именно столько жидкости им рекомендуется потреблять за день. Индивидуальная норма составляет 25–30 мл жидкости на 1 кг массы тела. При похудении — 40 мл жидкости на килограмм рекомендуемого веса. Столько же рекомендуется пить при длительном нахождении в сухом помещении. При этом алкоголь и сладкие напитки считаются едой и не учитываются как жидкость», — объяснила Козловская.

Напитки с мочегонным эффектом (чай, кофе) желательно дополнить стаканом чистой воды. Лучше не пить много воды за раз: в течение часа оптимально выпивать 200-300 мл.

«Когда человек переходит к нормальному водному режиму, он может заметить, что отеки усилились, особенно, если пить больше жидкости вечером. Постепенно эта проблема уйдет, когда организм поймет, что ему не нужно запасать воду», — добавила врач.

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