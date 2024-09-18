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Ученые выяснили, у каких людей снижен риск инфаркта и инсульта

JAHА: у довольных жизнью людей снижен риск инфаркта и инсульта

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Shutterstock

Ученые из Университета науки и технологий Китая установили, что удовлетворенность жизнью снижает риск сердечного приступа и инсульта во взрослом возрасте. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Heart Association (JAHА).

В исследовании приняли участие 121317 взрослых добровольцев без сердечных заболеваний на момент зачисления в группу наблюдения. Их средний возраст составлял 57 лет, 45% были мужчинами. Испытуемых попросили оценить свою удовлетворенность семейными, дружескими отношениями, здоровьем, финансами и работой, а также охарактеризовать уровень своего счастья по специальной шкале. Описательные термины варьировались от «чрезвычайно счастливого» человека до «крайне несчастливого».

После сбора информации начался период наблюдения за добровольцами. В течение 12 лет ученые фиксировали все сердечно-сосудистые события в истории болезни участников. Оказалось, что общий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был на 10-21% ниже у людей с самыми высокими показателями удовлетворенности жизнью.

В частности, у наиболее счастливых испытуемых риск ишемической болезни сердца был снижен на 44%, инсульта — на 45%, риск сердечной недостаточности — на 51%, а риск сердечного приступа — на 56%.

Дополнительный анализ показал, что люди с высоким уровнем благополучия, как правило, ведут более здоровый образ жизни и отличаются низкими маркерами воспаления в организме. Эти факторы служат своеобразной защитой от болезней сердца и сосудов.

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