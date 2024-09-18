Российские ученые разработали «умные» теплицы для сельского хозяйства

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали «умный» комплекс теплиц, который минимизирует контакт растений с окружающей средой и создает удобрения из вторсырья. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Как уточнили в Пермском Политехе, в основу проекта легла ранее открытая методика переработки агропромышленных стоков в азотно-фосфорные удобрения.

Для синтеза питательного раствора используется реактор, в котором агростоки в процессе химической реакции превращаются в комплексное магнийаммонийфосфатное удобрение – струвит. Далее в виде суспензии он дозировано подается к корням растений системой управления.

Роботизированный тепличный комплекс следит за состоянием находящихся в нем культур с помощью камер и автоматически подает подкормку нуждающимся растениям.

Политехники отметили, что обычно в агропромышленности внесение питательного раствора к посадкам осуществляется через определенные, заранее установленные интервалы времени, не учитывая особенности их развития.

В ПНИПУ уточнили, что их разработка может использоваться для производства сельскохозпродукции в сложных условиях и одновременно перерабатывать агропромышленные стоки без ущерба для окружающей среды.

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