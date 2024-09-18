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Назван неочевидный признак повышенного сахара в крови

Врач Островская: зуд в гениталиях может говорить о повышенном сахаре

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Зуд в области половых органов и частые урологические проблемы могут говорить о повышенном уровне сахара в крови, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра EMC Елена Островская.

«Нередки ситуации, когда женщина обращается к гинекологу с жалобами на выделения из половых путей или зуда в области половых органов, а впоследствии выясняется, что это связано с повышенным сахаром в крови. Мужчин с повышенным содержанием сахара также часто беспокоят урологические заболевания, связанные с воспалительными процессами: это неудивительно, ведь моча с повышенным количеством сахара является питательной средой для различных бактерий», — рассказала врач.

Кроме того, повышенный сахар в крови может также спровоцировать проблемы с сердечно-сосудистой системой, главной мишенью становятся сосуды сетчатки глаз, почек, сердца и нижних конечностей.

«К сожалению, очень часто бывает так, что люди после обнаружения повышенного уровня сахара в крови не предпринимают никаких шагов к его снижению и живут привычной жизнью, не получая должного лечения, а также никак не корректируя питание и двигательную активность. Такое отношение к своему здоровью чревато серьезными последствиями для организма: длительное время повышенная концентрация глюкозы в крови действует на сосудистую стенку, которая впоследствии повреждается, теряет свою эластичность и способность давать питание тканям», — рассказала врач.

Таким образом у человека повышаются риски возникновения кровоизлияния в сетчатку, отслойки сетчатки, почечной недостаточности, а также диабетической полинейропатии — состояния, при котором поражаются мелкие нервные окончания, теряется чувствительность, либо наоборот появляется болевой синдром конечностей.

Ранее врач рассказал о связи длительного кашля с возникновением грыжи.

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