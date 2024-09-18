Ученые выяснили, как раковые опухоли в полости рта противостоят лечению

Ученые из Университета Маккуори (Австралия) установили, что белок STAT3 помогает опухолевым клеткам в полости рта размножаться и избегать уничтожения в ходе иммунотерапии. Результаты исследования опубликованы в Journal of Oral Biosciences (JОВ).

Рак полости рта характеризуется развитием опухолей на поверхности губ, языка, щек, полости рта, неба, придаточных пазух носа и горла. Факторы риска этого заболевания включают курение, злоупотребление алкоголем и ВПЧ-инфекцию. Запущенные формы рака полости рта плохо поддаются лечению — продолжительность жизни пациентов на поздней стадии ограничивается 12 месяцами.

Ученые объяснили, что рак полости рта часто «сопротивляется» иммунотерапии. Чтобы выяснить, как опухолевым клеткам удается это делать, исследователи создали трехмерную модель взаимодействия раковых клеток с иммунными. Для эксперимента ученые особым образом обработали человеческие клетки.

Исследование показало, что во всех типах клеток рака полости рта был повышен уровень белка STAT3. Ученые обнаружили, что в контроль иммунной системы был вовлечен ряд других белков, включая рецептор эпидермального фактора роста (EGFR). При взаимодействии с STAT3 эти белки ускоряли рост опухолей и особым образом «маскировали» раковые клетки, делая их невидимыми для иммунной системы.

По мнению авторов исследования, их работа открывает новые возможности для усовершенствования лечения рака полости рта, особенно лекарственно устойчивых его вариантов. В настоящее время команда изучает, как можно усилить иммунный ответ с помощью специальных антител.

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