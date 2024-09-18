Ученые объявили о прорыве в создании лекарства от смертельно опасного вируса Эбола

Американские ученые из Института иммунологии Ла-Хойи объявили о раскрытии нуклеокапсидной структуры филовирусов, к которым относятся вирусы Эбола и Марбург. Эта информация поможет ускорить создание универсальных лекарств от смертельно опасных и почти неизлечимых инфекций. Исследование опубликовано в научном журнале Cell.

Вирус Эбола использует свою нуклеокапсидную структуру для защиты и репликации собственного генетического материала внутри клеток хозяина, а также для подавления клеточного иммунитета. Благодаря нуклеокапсиду Эбола может превращать инфицированные клетки хозяина в фабрики по производству новых вирусов.

В ходе эксперимента команда использовала криоэлектронную томографию для визуализации нуклеокапсидов вируса внутри зараженных клеток. Оказалось, что нуклеокапсид Эбола похож на свернутый в спираль шнур стационарного телефона.

Ученые выяснили, что цилиндрическая структура состоит из трех слоев, каждый из которых играет свою роль в репликации вируса. До визуализации никто не знал о существовании внешнего слоя.

По словам исследователей, знание устройства нуклеокапсида позволит нацелить на него препараты и остановит филовирусы.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, летальность вызванных вирусами Эбола и Марбург геморрагических лихорадок варьируется в диапазоне от 25 до 90%.

Ранее ученые разработали средство против самого опасного вируса животного происхождения.