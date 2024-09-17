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Ученые назвали количество чашек кофе, защищающее от диабета и инсульта

JCEM: три кружки кофе в день снижают риск кардиометаболических болезней на 48%

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Depositphotos

Регулярное употребление умеренного количества кофе и кофеина может оказывать защитное действие против развития множественных кардиометаболических заболеваний, включая диабет 2-го типа, ишемическую болезнь сердца и инсульт. К такому выводу пришли китайские ученые из Университета Сучжоу. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM).

Специалисты обнаружили, что небольшие дозы кофеина снижают риск кардиометаболической мультиморбидности (КМ) — появления в организме двух хронических болезней, связанных с обменом веществ и сердечно-сосудистой системой.

«Употребление трех чашек кофе или 200-300 мг кофеина в день может помочь снизить риск развития кардиометаболической мультиморбидности у людей без каких-либо кардиометаболических заболеваний», — сказал ведущий автор исследования доктор Чаофу Кэ.

Ученые уточнили, что 200-300 мг кофеина содержатся в трех стандартных чашках напитка.

Исследование показало, что по сравнению с теми, кто не пьет кофе вообще, употребление трех кружек в день снижает риск КМ на 48,1%.

Выводы основаны на анализе медицинских данных более 172,3 тыс. человек проекта UK Biobank.

Специалисты подчеркнули, что привычка пить кофе каждый день может буквально спасти жизнь, поскольку у пациентов с КМ риск летального исхода от любых причин повышается в 4-7 раз по сравнению со здоровыми людьми.

Ранее ученые назвал болезни, от которых защищает умеренное употребление кофе.

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