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Темная материя может вызывать странные колебания Марса, выяснили ученые

PRD: первичные микросгустки темной материи способны влиять на орбиту Марса

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Jordy Davelaar

Американские физики из Массачусетского технологического института считают, что микроскопические черные дыры из темной материи могут воздействовать на движение Марса. Исследование опубликовано в научном журнале Physical Review D (PRD).

Темная материя невидима в электромагнитном спектре, однако, как предполагается, оказывает гравитационное воздействие, влияющее на движение звезд и галактик.

Согласно одной из теорий, темная материя существует в виде очень маленьких сверхплотных сгустков, называемых первичными черными дырами. В отличие от обычных черных дыр, эти гипотетические объекты образовались сразу после Большого взрыва и рассеялись по космосу по мере расширения и охлаждения Вселенной.

Первичные черные дыры должны были сжать огромное количество массы в крошечное пространство. Большинство этих первичных черных дыр могли быть размером с один атом и тяжелыми как самые большие астероиды. Такие крошечные гиганты могли бы оказывать гравитационное воздействие, которое могло бы объяснить по крайней мере часть темной материи.

Чтобы получить более ясную картину, команда создала относительно простую модель Солнечной системы, учитывающую орбиты и гравитационное взаимодействие между всеми планетами и некоторыми из крупнейших лун. 

Ученые рассчитали скорость, с которой первичная черная дыра должна проходить через Солнечную систему, на основе количества темной материи, которая, по оценкам, находится в данной области пространства, и массы проходящей черной дыры.

Учитывая эту скорость, исследователи смоделировали различные черные дыры астероидной массы, пролетающие через Солнечную систему под разными углами и со скоростью около 250 километров в секунду.

Исследователи обнаружили, что если первичная черная дыра пройдет в нескольких сотнях миллионов километров от Марса, то эта встреча вызовет «колебание» или небольшое отклонение орбиты планеты. В течение нескольких лет после такой встречи орбита Марса должна сместиться примерно на метр. Это колебание может быть обнаружено различными высокоточными приборами, которые сегодня отслеживают Марс.

Ученые считают, что подобные колебания получится зафиксировать в ближайшие десятилетия по мере развития более совершенной техники.

Ранее исследователи выяснили, как могла выглядеть Вселенная до Большого взрыва.

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