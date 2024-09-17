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Названы неочевидные признаки рака гортани

Daily Mail: боль в ушах может говорить о раке гортани

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Shutterstock

О раке гортани могут сигнализировать хриплость в голосе, необъяснимая потеря веса, одышка, трудности при глотании и боль в ушах. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на мнение специалистов из организации по исследованию рака Cancer Research UK и онколога национальной службы здравоохранения Великобритании Питера Джонсона.

По данным Cancer Research UK, признаком рака гортани может считаться хриплый голос, который не возвращается к обычному звучанию в течение трех недель. Еще одним распространенным симптомом является затрудненное глотание пищи. Некоторые люди также отмечают ощущение жжения при попытке проглотить пищу.

Поскольку гортань находится у входа в трахею, разрастание раковой опухоли на этом участке может затруднять дыхание и становиться причиной одышки. В некоторых случаях также может развиться непроходящий кашель. Эксперты добавили, что распространенным симптомом многих типов рака выступает потеря веса. Но при раке гортани непосредственной причиной может быть недостаточное питание — отказ от пищи часто связан с болью при глотании.

Одним из неочевидных симптомов развития новообразований в гортани является боль в ушах. Дело в том, что нервы в области головы и шеи связаны между собой. При их поражении локализация болевых ощущений может ощущаться иначе.

Доктор Джонсон отметил, что ранняя диагностика рака повышает шансы на лечение. При появлении одного (или более) из этих тревожных симптомов онколог советует как можно быстрее записаться на обследование.

Ранее ученые заставили клетки рака атаковать самих себя.

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