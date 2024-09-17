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Врач рассказал про влияние стресса на риск возникновения деменции

Врач Ильницкий: стресс в среднем возрасте приводит к деменции в старости

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Хронический стресс в среднем возрасте приводит к развитию деменции в пожилом, рассказал «Газете.Ru» врач-терапевт и врач-гериатр, доктор медицинских наук, профессор, эксперт социального проекта Деменция.net Андрей Ильницкий.

«Если уровень стресса невысокий, то гормон кортизол, вырабатываемый надпочечниками, способствует снижению воспалительных реакций, повышает артериальное давление и уровень тревожности. Если же стресс чрезмерно сильный или регулярный, то это приводит к хроническому повышению уровня кортизола, что в свою очередь негативно влияет на мозг», – рассказал врач.

Такое хроническое повышение уровня кортизола в среднем возрасте приводит к развитию деменции в пожилом.

«Причем деменция может быть как нейродегенеративной, так и сосудистой. В первом случае кортизол вызывает воспаление в ткани головного мозга. Известно, что перспективные новые препараты для лечения деменции нейродегенеративного характера, как раз направлены на то, чтобы снизить уровень иммунного воспаления. В случае сосудистой деменции кортизол и повышенный стресс приводят к повышению артериального давления, атеросклерозу, все это поражает сосуды головного мозга», – отметил врач.

По словам Ильницкого, с возрастом у пожилых людей происходит увеличение продукции кортизола, то есть люди становятся более подвержены стрессу.

«Повышение продукции кортизола при чрезмерных стрессах приводит к атрофии структур головного мозга, которые обеспечивают когнитивные способности, прежде всего, гиппокампа», – отметил врач.

Ранее врач назвал анализ для выявления рака легкого на начальной стадии.

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