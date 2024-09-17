Создан браслет-предсказатель приступов эпилепсии

В ЛЭТИ создали прототип «браслета», позволяющего заранее оповещать пациента о надвигающемся эпилептическом приступе. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ЛЭТИ.

Около 50 миллионов человек страдают эпилепсией – хроническим неинфекционным заболеванием головного мозга, из-за которого у человека внезапно могут происходить эпилептические приступы. Для их прогноза сегодня используют портативные устройства, принцип работы которых заключается в непрерывном регистрировании показателей пациента, например, стресса. При риске возникновения приступа устройство высылает смс или звонит на телефон пациента. Однако эти устройства иностранные, поэтому приобрести в России их затруднительно. Устройство ЛЭТИ должно решить эту проблему.

«Нами был создан лабораторный прототип носимого автономного устройства регистрации фотоплетизмограммы – амплитуды колебаний объема крови в сосудах –, и акселометрии, показывающей положение человека в пространстве. На основании комплексного анализа данных показателей производится выявление предикторов эпилептического приступа и вероятность его возникновения», – рассказала инженер лаборатории ПРОЛАБ «CDIO-ФИБС» ЛЭТИ Илона Титова.

Созданный датчик позволяет регистрировать и выявлять приступы эпилепсии, в случае обнаружения которых срабатывает система оповещения ответственных лиц, например, близких пациента или врача. Кроме того, устройство рассчитано на длительный мониторинг в условиях активной жизнедеятельности, а не только во время сна. Мобильное приложение позволит хранить и извлекать информацию о состоянии здоровья человека, а также заполнять дневник эпиприступа.

«Мы планируем продолжить разработку системы, произвести апробацию прототипа на добровольцах для дальнейшего анализа данных и усовершенствования разрабатываемого устройства», – добавила Титова.

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