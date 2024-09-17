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Ученые создали белковый гель для заживления межпозвоночной грыжи

Университет Уппсалы: создан белковый гель для лечения межпозвоночной грыжи

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Российская детская клиническая больница Минздрава России

Медики из Китая и Европы обнаружили, что заживление поврежденных межпозвоночных дисков у пациентов с грыжей можно значительно ускорить с помощью инъекций синтетических аналогов белка муцина. Эти инъекции защищают диски от атак иммунных клеток, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу шведского Университета Уппсалы.

«Созданный нами подход дает новую надежду для пациентов, страдающих от болей в спине в результате развития межпозвоночной грыжи», — отметил научный сотрудник университета Янь Хунцзи. Он добавил, что это может предотвратить дальнейшие повреждения после удаления пораженных участков дисков, что существенно улучшит качество жизни таких пациентов.

Ученые сделали этот вывод, протестировав свою терапию, которая подавляет патологические иммунные реакции после удаления поврежденных дисков. Эти нарушения в работе иммунной системы могут возникать, когда иммунные клетки начинают воспринимать студенистое ядро диска как чуждое вещество.

Исследователи предположили, что проблему можно решить, если покрыть поврежденные участки диска гелеобразным материалом на основе синтетических аналогов белка муцина. Это вещество часто используется опухолевыми клетками и патогенами как барьер от иммунной системы, что навело медиков на мысль о его применении для защиты поврежденной части позвоночника.

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