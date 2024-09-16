Марсианские «черные пауки» впервые добрались до Земли

Американские ученые из Лаборатории реактивного движения NASA и других научных учреждений впервые сумели воспроизвести в лабораторных условиях феномен, известный как «пауки» Марса. Исследование опубликовано в научном издании Planetary Science Journal (PSJ).

Марсианские «пауки» — геологическая особенность, напоминающая больших черных паукообразных на поверхности Красной планеты. Подобные узоры на ландшафте могут достигать километра в диаметре.

Орбитальные аппараты впервые заметили «пауков» в 2003 году. Сначала эти неподвижные объекты были полной загадкой, но в конечном итоге ученые определили, что пауки образуются, когда лед из углекислого газа на поверхности планеты внезапно сублимируется — превращается в газ без предварительного расплавления в жидкость.

Во время марсианской весны солнечный свет проходит сквозь пласты замерзшего углекислого газа, нагревая почву под ним. Это заставляет часть льда испаряться, создавая давление.

Когда оно становится слишком сильным, газ вырывается наружу, увлекая за собой потоки темной пыли. Частицы грунта оставляют на поверхность характерные «многоногие» следы.

В новом исследовании ученые воспроизвели этот процесс в меньшем масштабе с помощью лабораторной камеры. Исследователи поместили в контейнер имитацию марсианского грунта и покрыли его замерзшим углекислым газом. Затем смесь нагрели специальной лампой.

После серии попыток команда нашла нужное сочетание условий, «пауку» позволившее образоваться. Реакция заняла около 10 минут.

По словам ученых, их открытие позволило лучше понять процессы марсианского климата и геологии.

Ранее исследователи опубликовали снимки «пауков» на поверхности Марса.