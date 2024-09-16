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Крошечные лишайники пожирают древние памятники Ирана, выяснили ученые

AFP: 2500-летний иранский город Персеполь разрушается из-за микроорганизмов

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A.Davey from Portland, Oregon, EE UU. Zoomorphic Capital/Marcus Cyron

Стойкие лишайники оказались угрозой для памятников Персеполя — древнего города на территории Ирана, построенного персидским царем Дарием I в VI веке до нашей эры. Персеполь признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и известен огромными каменными изваяниями персидских правителей, божеств и мифических существ. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

По словам иранских ученых, лишайники медленно, но неумолимо разрушают тысячелетние каменные структуры. Без защиты памятники превратятся в пыль уже через 50-100 лет.

Распространение лишайников, которые растворяют минералы и проникают в каменные поверхности более чем на 1,5 сантиметра, обусловлено индустриализацией, кислотными дождями и суровым климатом пустыни, уточнили исследователи.

В Иране произрастает более 3000 видов лишайников, из которых 500-700 разновидностей можно найти в Персеполе.

Помимо Персеполя, пострадали и другие памятники в Иране, например, Бисотунская летопись в провинции Керманшах. Это вырезанный в камне текст, повествующий о завоеваниях царя Дария I.

Ученые отметили, что микроорганизмы могут уничтожить наследие древней персидской цивилизации, поскольку на защиту памятников сегодня выделяют незначительные средства.

Ранее исследователи выяснили, что грибки и лишайники способны без следа растворять наскальную живопись первобытных художников.

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