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Врачи рассказали, можно ли похудеть с помощью соды

HealthNews: сода незначительно снижает аппетит, но не ускоряет потерю веса

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Употребление пищевой соды может незначительно усилить чувство сытости за счет задержки жидкости в организме и увеличения выработки углекислого газа. Однако на сжигание жировых отложений сода не влияет. Об этом изданию HealthNews рассказали американский диетолог Мишель Рутенштейн и семейный врач Найша Изом.

Эксперты отметили, что похудение с помощью пищевой соды набирает популярность в социальных сетях. Некоторые пользователи утверждают, что пищевая сода способствует снижению веса, помогая организму расщеплять жир благодаря своей щелочной природе и способности нейтрализовать желудочную кислоту. Теория заключается в том, что сода повышает уровень pH (кислотности) в организме и делает среду более щелочной. Это укоряет сжигание жира и метаболизм, влияя на активность различных ферментов и чувствительность к инсулину.

Диетолог Рутенштейн объяснила, что научных доказательств, подтверждающих правдивость этой теории, не существует. Врач уточнила, что при реакции соды с водой образуется щелочь, которая может вызвать временную задержку жидкости в организме, вздутие живота и газообразование, «отбивающие» аппетит. Однако напрямую на жировые клетки такой эффект не влияет.

Доктор Изом добавила, что человеческий организм жестко регулирует свой рН. Его не так то просто изменить, выпив воду с содой. Кроме того, пищевая сода может быть опасна для здоровья. Избыток натрия, из которого состоит сода, может негативно сказаться на здоровье сердца, повышая кровяное давление и перенапрягая сердечно-сосудистую систему. Бикарбонат натрия также может влиять на эффективность препаратов, разжижающих кровь, изменяя кислотно-щелочной баланс организма и потенциально приводя к увеличению риска кровотечений.

Ранее врач рассказала о последствиях лечения содой.

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