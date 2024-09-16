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Назван анализ для выявления рака легкого на начальной стадии

Врач Борзяница: КТ грудной клетки раз в год поможет выявить рак легкого

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Самое информативное обследование для выявления рака легкого — это КТ органов грудной клетки, которое показывает образования от двух миллиметров, что позволяет выявлять рак легких на самой ранней стадии. Его следует проходить раз в год, рассказал «Газете.Ru» онколог Европейского Медицинского Центра (EMC) Станислав Борзяница.

«Специфических онкомаркеров на рак легкого не существует, поэтому сдавать анализы на онкомаркеры не имеет смысла. То же касается и других лабораторных анализов, будь то общий анализ крови или биохимические показатели: зачастую, никаких изменений на начальных стадиях рака легкого не обнаруживается. Другие специфические исследования, такие как бронхоскопия или ПЭТ-КТ, для скрининга не проводятся: они могут быть показаны в дальнейшем для пересмотра первоначальной стадии и тактики лечения», — отметил врач.

На ранних же стадиях рак легкого может протекать бессимптомно. При этом могут присутствовать неспецифические симптомы: слабость, утомляемость, потеря в весе, иногда кашель. А вот одышка, выраженный кашель и кровохарканье обычно появляются уже на поздних стадиях рака легкого.

«Стоит отметить, что раком легкого болеют не только курильщики, но и никогда не курящие люди, которые имеют генетические мутации, приводящие к развитию опухоли. Зачастую такие мутации обнаруживаются у молодых и никогда не куривших людей», — рассказал врач.

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