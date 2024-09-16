Врач рассказала, сколько калорий в день должны употреблять дети разных возрастов

Количество калорий в рационе ребенка зависит от его возраста, особенностей здоровья и физической активности. Так, для дошкольника 3-6 лет рацион составляет 1800 ккал в день, у младшего школьника — 2100 ккал, дети 11-14 должны употреблять в день 2300 ккал, а подростки 15-17 лет — 2500. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог, нутрициолог, завлабораторией возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Екатерина Пырьева.

«Это соответствует нормам физиологических потребностей в энергии, которые были утверждены в РФ в 2021 году. Эти нормы рассчитаны на детей, которые ведут активный образ жизни и соблюдают рекомендуемый уровень двигательной активности», — рассказала специалист.

Однако, по ее словам, на сегодняшний день у 17% детей до 18 лет наблюдается избыток массы тела, а 9% имеют ожирение. За последние пять лет рост заболеваемости превысил 20%, в начале 2000-х среди детей ожирение было лишь у 5%. И по прогнозам число детей с избыточной массой тела будет лишь расти.

«Это проблема современного общества. Раньше дети чаще ходили в школу пешком, много играли во дворах, бегали. Сегодня мы такую картину видим это все реже, сейчас уровень двигательной активности детей оставляет желать лучшего. Также изменился тип питания: теперь мы чаще перекусываем в ущерб завтракам и обедам, едим больше готовой еды, которая не всегда соответствует принципам правильного питания. Обычно в такой пище содержится больше жира, сахаров и соли, чем в домашних блюдах», — рассказала врач.

Оценить наличие избыточной массы тела или ожирения у ребенка можно так же, как и у взрослого — по индексу массы тела (ИМТ). Существуют специальные калькуляторы, куда можно ввести рост, пол, вес и возраст ребенка.

«Следует учесть, что в отличие от взрослого, нормы ИМТ значительно меняются с возрастом. Если для дошкольника оптимальный коридор от 14 до 17,7, то для старшего школьника — от 17 до 25. Однако иногда ИМТ может ввести в заблуждение. Например, у спортсменов эти показатели могут быть завышенными из-за большого объема мышц. Также ИМТ не отражает факта снижения мышечной массы у любителей проводить время за гаджетами, что крайне неблагоприятно для здоровья. Поэтому если у вашего ребенка имеется избыток массы тела, важно знать и соотношение жира и мышц в организме. Для этого можно обратиться к специалисту. Он проведет биоимпедансный анализ состояния тела, который позволит определить количество жировой и мышечной ткани в организме», — заключила врач.

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