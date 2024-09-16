Врач назвала два мифа о бюстгальтерах

Среди женщин распространены два мифа. Первый о том, что косточки в бюстгальтере опасны для здоровья и провоцируют развитие рака, а второй — о том, что сон в белье поможет сохранить форму груди, поделилась с «Газетой.Ru» врач онколог-маммолог «Клиники Фомина» Марина Щучко. Ни один, ни второй не подтверждаются с точки зрения медицины.

«Научных доказательств вредного воздействия металла или пластика, из которого изготовлены косточки лифа, нет. Косточки просто не должны «рвать» ткань и впиваться в кожу. При правильно подобранном размере бюстгальтера вреда не будет», – рассказала врач.

Существуют таблицы размеров, по которым можно найти белье в соответствие с вашими параметрами. Белье подобрано верно, когда бюстгальтер плотно прилегает к телу, не сдавливает грудь, плечи, область под грудью, на спине и по бокам не образуются складки, бретели не спадают с плеч и не впиваются в кожу, а на спине бюстгальтер не поднимается вверх.

Также многие считают, что грудь сохранит форму, если спать в бюстгальтере. Однако, по словам врача, форма груди обусловлена генетическими и анатомическими особенностями, а также колебаниями веса и количеством родов и периодов лактации, а также неизбежными возрастными изменениями.

«Ношение нижнего белья, каким бы оно ни было, никак не повлияет на форму груди. Следует также добавить, что ночью обязательно нужен покой телу, тем более от бюстгальтера. Его обязательно нужно снимать на ночь во избежание нарушения нормального оттока лифы, что приводит к нарушению правильного кровоснабжения и обменных тканевых процессов молочной железы», — отметила врач.

Ранее были названы причины лопнувших в глазу сосудов.