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Ученые выяснили, что умные синицы дольше живут и оставляют больше потомства

Science: синицы с лучшими когнитивными способностями живут дольше сородичей

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Ученые из Университета Западного Онтарио установили, что умственные способности горных синиц влияют на продолжительность их жизни и репродуктивный успех. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

На протяжении десятилетия исследователи внимательно изучали поведение 227 горных синиц в горах Сьерра-Невада. Они отметили, что эти птицы складывают до 80 тысяч семян на зиму, раскидывая их по своей территории. Способность запоминать места хранения и находить их позже играет ключевую роль в выживании в суровых зимних условиях.

Этот аспект был учтен учеными при оценке когнитивных способностей птиц. Для выявления особей с лучшей пространственной памятью исследователи использовали специальные кормушки с радиочастотными метками. Оказалось, что птицы, которые быстрее запоминали, какая кормушка для них доступна, обладали более развитыми когнитивными способностями.

Результаты исследования показали, что птицы с высоким уровнем пространственного обучения и памяти жили в среднем на два года дольше, чем их собратья с менее развитыми когнитивными навыками. Кроме того, «умные» синицы не только дольше жили, но и производили вдвое больше потомства за свою жизнь. При этом самки предпочитали партнеров с лучшими когнитивными способностями для размножения.

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