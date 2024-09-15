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Ученые объяснили причину, по которой мысли «вылетают из головы»

Live Science: человеческий мозг не способен к настоящей многозадачности

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Freepik.com

Американские ученые из Северо-Восточного университета объяснили механизм памяти, из-за которого мы вдруг забываем то, о чем только что думали. Исследование опубликовано на научном портале Live Science.

Большинство людей в жизни сталкиваются с ситуациями, когда мысли буквально вылетают из головы. Например, иногда мы заходим в комнату, но не можем понять, зачем сюда пришли. Или забываем фразу, которую хотели сказать собеседнику.

По словам специалистов, память подразделяется на долговременную и рабочую. Долговременная память — широкая и многогранная категория воспоминаний, включающая знания, опыт и навыки за период от нескольких часов до всей жизни. В рабочей памяти мысли хранятся от нескольких секунд до нескольких минут.

Как показали предыдущие исследования, люди могут одновременно удерживать в рабочей памяти лишь 4-7 фрагментов информации, таких как буквы, цифры, слова или фразы. При этом мозг постоянно перескакивает от одного фрагмента к другому. Это повышает вероятность, что одна из идей может просто выпасть из памяти.

Кроме того, мозг быстро стирает неважные вещи из рабочей памяти, чтобы освободить ресурсы для новой информации. Поскольку краткосрочные воспоминания не переходят в долгосрочные, они вскоре исчезают из сознания.

Ученые отметили, что мозг не способен к настоящей многозадачности. Ему приходится «жонглировать» разными мыслями. Это требует усилий и внимания, которые контролируются префронтальной корой мозга. Если внимание фокусируется только на одной из этих мыслей или отвлекается на что-то новое, мозг теряет след предыдущих воспоминаний.

Специалисты советуют по возможности избегать многозадачности, чтобы не упускать из рабочей памяти актуальные идеи. Если это все-таки случилось, можно попробовать восстановить контекст, прокрутив в памяти ход предшествовавших размышлений.

Ранее ученые нашли связь между нарушениями памяти и болезнями сердца.

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