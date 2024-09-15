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В Польше нашли редкий кельтский шлем

Arkeonews: на севере Польши нашли редкий бронзовый шлем кельтов

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Panstwowe Muzeum Archeologiczne

В Польше нашли редкий кельтский шлем, который может быть самым древним из обнаруженных в стране. Об этом сообщает Arkeonews.

В оборонительном сооружении площадью около 3 Га ученые обнаружили редкий бронзовый шлем IV века до нашей эры, а также 300 кельтских предметов, включая топоры, копья, меч и декоративную упряжь лошадей. Кельтский шлем был редчайшей находкой.

«Это первый шлем в своем роде, найденный в Польше, и самый древний шлем, когда-либо обнаруженный в стране», — заявили ученые из Государственного археологического музея в Варшаве.

Народ, создавший шлем, процветал в Европе примерно с 450 г. до н.э. до захвата их земель Римской Республикой в I веке до нашей эры. Находка означает, что кельты присутствовали не только на юге Польши, как считалось ранее, но и в северном регионе — Мазовии. Также открытие может привести к пересмотру торговых путей Европы времен раннего железного века. Присутствие следов пожара предполагает возможные конфликты между племенами кельтов и вандалов.

Ранее загадочные сооружения на Мадагаскаре связали с зороастрийцами.

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