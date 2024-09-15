В Японии нашли древнюю таблицу умножения

Древнейшая японская таблица умножения найдена в руинах дворца Фудзивара в префектуре Нара. О находке сообщает Arkeonews.

Дворец Фудзивара представляет собой руины древней столицы Японии VII века нашей эры. В 2001 году здесь нашли деревянную полоску длиной 16 см. Считалось, что кто-то использовал ее для тренировки своего письма. Однако новое исследование в инфракрасном свете показало, что на предмете были надписи: 9 x 9 = 81; 4 x 9 = 36; 6 x 8 = 48.

Записи были выполнены китайскими иероглифами кандзи. Скорее всего, дощечка была частью более крупной таблицы умножения, созданной в конце VII или начале VIII века. Ее могли использовать чиновники, работавшие с налогами.

В найденных до этого японских таблицах умножения было два-три ряда, а в найденной в Фудзивара их пять. Это характерно для китайских таблиц времен династий Цинь и Хань, которые охватывают период примерно с III века до н.э. эры до III века н.э. Однако ученые не исключают, что таблица умножения была создана позже: некоторые данные указывают на VII век нашей эры.

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