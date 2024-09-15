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Врач развеяла миф о бесплодии

Репродуктолог Илиеску: для лечения бесплодия не обязательно знать его причину

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Если врачи исключили очевидные причины бесплодия, нет смысла продолжать искать ее. По международным рекомендациям, при бесплодии без явной причины возможны выжидательная тактика, введение спермы напрямую в матку, либо процедура ЭКО. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-репродуктолог сети «Клиника Фомина» Дарья Илиеску.

«Бывает так, что все хорошо: трубы проходимы, регулярная овуляция, отличная матка, и в спермограмме все хорошо, но зачатия не происходит. В этом случае говорят о бесплодии неясного генеза. Искать причину дальше не нужно, так как врачам не обязательно знать причину отсутствия беременности, чтобы помочь пациентам. Согласно международному гайдлайну ESHRE 2023 года, молодым парам со стажем бесплодия до 12 месяцев можно предложить дождаться естественного зачатия», — рассказала врач.

Если пара не хочет ждать, возможно применение вспомогательных репродуктивных технологий. Например, внутриматочная инсеминация с минимальной стимуляцией. При этом специально обработанная сперма вводится прямо в матку.

«Если же пара старше 35 лет, с большим стажем бесплодия, в истории болезней есть неблагоприятные исходы предыдущих беременностей, в вышеуказанные методы не привели к зачатию, можно предложить ЭКО со стимуляцией суперовуляции», — отметила Илиеску.

Ранее врач не рекомендовала использовать мирамистин как интимный антисептик.

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