Ученые нашли препарат, который может замедлить старение мозга

Препарат против диабета метформин замедлил старение органов, в том числе мозга, у самцов макак-крабоедов. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Ученые ежедневно вводили метформин 12 пожилым самцам макак-крабоедов и 18 другим видам обезьян в течение 40 месяцев. До и во время исследования биологи собирали образцы тканей из нескольких органов животных, делали снимки их мозга и проводили физические и умственные тесты.

Анализ показал замедление биологического старения во многих органах животных, включая почки, легкие и кожу. Наибольшую пользу получил мозг: активность его нервных клеток была примерно такой же, как у обезьян на шесть лет моложе. Ученые обнаружили, что у животных лучше работали клетки, вырабатывающие белок NRF2. Предыдущие работы показали, что он защищает клетки от повреждения во время приступов воспаления.

До этого работы ученых показывали, что препарат метформин, который назначают пациентам с диабетом 2-го типа, может замедлять старение у грызунов, мух и червей.

Ранее врач рассказала, что курение может ослабить сахароснижающий эффект метформина.