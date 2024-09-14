Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые обнаружили масштабное вторжение теплого воздуха в атмосферу Антарктиды

BAMS: в Антарктиде зафиксировали рекордно высокую зимнюю температуру за 41 год

close
Mark Ralston/AP

Вторжение теплого воздуха из низких широт ускорило изменение климата в Антарктиде в 2023 году. К такому выводу пришли немецкие ученые из Института тропосферных исследований имени Лейбница и других научных учреждений. Исследование опубликовано в научном журнале Bulletin of the American Meteorological Society (BAMS).

Команда проанализировала результаты атмосферных измерений в Антарктиде, проводившихся с января по декабрь 2023 года с помощью платформы OCEANET-Atmosphere. Этот инструмент объединяет многоволновой лидар, радар, микроволновой радиометр и доплеровский лидар для наблюдений за облаками и атмосферными аэрозолями, включая турбулентные воздушные потоки.

Исследование показало два эпизода аномального притока теплых воздушных масс в прошлом году. Первый произошел в апреле и вызвал интенсивный снегопад, обеспечивший 10% от общего объема выпавшего за год снега.

Второе потепление произошло в начале июля 2023 года и повысило температуру до -2,3°C. Это стало самым высоким показателем с начала непрерывных метеорологических наблюдений в 1982 году. Температурный максимум зафиксировали в разгар зимы и полярной ночи в Южном полушарии.

Эти необычно высокие температуры привели к переохлажденной мороси. На поверхности образовался слой прозрачного льда толщиной около 2 миллиметров на снежном покрове.

Измерения лидара также показали неожиданно высокую концентрацию вулканических аэрозолей в стратосфере (между девятью и 17 километрами над Землей). По словам ученых, эта пыль состояла из сульфатных частиц и, скорее всего, была связана с извержением вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай в январе 2022 года.

Ранее исследователи оценили риск обрушения «ледника Судного дня» в Антарктиде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами