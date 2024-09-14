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Ученые нашли прямую связь между процессом глотания и удовольствием

Current Biology: проглатывание пищи запускает выброс серотонина в мозге

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Dr. Anton Miroschnikow/University of Bonn

Растяжение пищевода при проглатывании пищи вызывает выброс серотонина — «гормона удовольствия». Это показало исследование, опубликованное в журнале Current Biology.

Ученые проанализировали связи между нервными клетками у личинок мух-дрозофил. Для этого насекомых разрезали на тысячи тончайших слоев, которые сфотографировали с помощью электронного микроскопа. Затем ученые использовали суперкомпьютер для создания трехмерных изображений из этих фотографий. Они позволили им установить связи между нервными клетками мух.

Оказалось, что в пищеводе личинок есть специальные рецепторы, которые реагируют на его растяжение при поступлении пищи. Эти рецепторы связаны с группой нервных клеток в мозге, способных вырабатывать серотонин. Он играет центральную роль в ощущении удовольствия и желании повторить приятное действие.

Ученые считают, что нарушение работы обнаруженной ими системы может привести к тому, что личинка мухи больше не захочет есть и будет голодать. У людей это могло бы вызвать расстройства пищевого поведения, включая анорексию и переедание. Подтвердить эту гипотезу могут дальнейшие исследования, в том числе на людях. Авторы текущего проекта выбрали мух для изучения, так как они содержат 10-15 тысяч нервных клеток, в то время как у человека в мозге их около 100 миллиардов.

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