Врач рассказал об ошибке, которая приводит к утомлению глаз

Долгий просмотр экрана в темноте приводит к перенапряжению глаз, однако прогулки в темноте не ухудшают зрение. Об этом aif.ru рассказал заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза, врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Кирилл Светлаков.

Несмотря на темноту, мозг может считать, что наступило утро из-за яркого синего света, который исходит от экранов. Это может привести к нарушению сна. Также яркий свет в темноте стимулирует глаз к работе, что может привести к его утомлению.

Особенно опасно использование гаджетов в темноте для детей: их глаз еще не сформирован, поэтому постоянное напряжение может привести к близорукости.

В темноте безопасно и даже полезно спать, смотреть вдаль, гулять. Темнота способствует восстановлению светочувствительных клеток сетчатки. Также она стимулирует выработку мелатонина — гормона, который играет важную роль в регуляции циркадных (суточных) ритмов и сна. Достаточное количество мелатонина не только благотворно влияет на качество сна, но и снижает нагрузку на глаза, уменьшая риск зрительного переутомления.

Ранее ученые выяснили, что нарушения зрения — фактор риска деменции, от которого можно избавиться в 90% случаев.