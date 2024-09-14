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Названы причины выпадения волос

Доцент Баньковская: воспаление кожи головы может вызвать выпадение волос

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Психологический или физический стресс могут привести к временной потере волос. Также выпадение волос вызывают воспалительные заболевания, гормональные патологии, недостаток питательных веществ и прием некоторых лекарств. Об этом «Известиям» рассказала доцент кафедры химических технологий ПНИПУ Екатерина Баньковская.

В норме у человека выпадает до ста волос в день, в среднем 50-70. Частое окрашивание, химическая завивка, неправильный уход за кожей головы и неправильное питание могут привести к заметной потере волос. Также нужно исключить хронические заболевания, особенно аутоиммунные, в том числе дерматозы в области головы.

Выпадение волос может усилиться после родов, операций, лихорадки, приема некоторых лекарств или психологического стресса.

«Сейчас есть способы стимулирования роста волос или прекращения их выпадения. Например, различные химические и биологические активаторы и стимуляторы, которые запускают рост «спящей» луковицы, запускают новую фазу роста», — объяснила врач.

В домашних условиях может помочь репейное масло, смешанное с экстрактом перца, отметила Баньковская.

Ранее женщина временно ослепла после домашнего окрашивания волос.

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