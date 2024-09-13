Ученые предложили есть кузнечиков для улучшения здоровья

Ученые из Университета Дшанга (Камерун) обнаружили, что употребление в пищу муки из кузнечиков Ruspolia nitidula повышает либидо и качество сна крыс. Такой корм также способствует росту здоровой и густой шерсти. Результаты исследования опубликованы в журнале Food Science of Animal Products (FSАР).

Исследователи изучили эффект замены традиционной рыбной муки Clupea harengus на муку из кузнечиков Ruspolia nitidula в рационе крыс. По словам ученых, съедобные насекомые, особенно кузнечики, в изобилии водятся в таких регионах, как Камерун. Они обеспечивают организм необходимыми питательными веществами, такими как белки, аминокислоты и минералы.

Группа грызунов питалась Ruspolia nitidula в течение 12 недель. Результатом стало значительное повышение их либидо. Качество сна также улучшилось — крысы спали дольше и спокойнее. Кроме того, животные, которых кормили кузнечиками, показали больший прирост массы тела, по сравнению с сородичами из контрольной группы. По словам ученых, это свидетельствовало об общем улучшении качества питания.

Также было обнаружено, что корм из кузнечиков Ruspolia nitidula оказывал благотворное влияние на качество шерсти подопытных. У крыс из экспериментальной группы 94,58% волосяных стрежней находились в оптимальном состоянии. У животных, питавшихся рыбным мукой и кормом, лишенным белка, этот показатель составил 5,55% и 0,27% соответственно.

Ученые отметили, что поедание насекомых в качестве альтернативного источника белка полезно как для животных, так и для людей. Исследователи подчеркнули, что разведение кузнечиков также обладает экологическими преимуществами и представляют собой убедительное решение для обеспечения продовольственной безопасности в будущем.

Ранее ученые предупредили о риске вымирания миллионов неизвестных науке видов насекомых.