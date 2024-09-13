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Врач назвал главный фактор долголетия

HealthNews: низкий уровень воспаления в организме помогает достичь долголетия

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Хроническое воспаление, которое усиливается в организме с возрастом, может повысить риск развития различных заболеваний. Снизить воспаление и сохранить здоровье на долгие годы помогает контроль уровня стресса, здоровая диета, качественный сон и регулярная физическая активность. Об этом изданию HealthNews рассказал британский диетолог Крис Роудс.

Врач объяснил, что воспаление выступает нормальной реакцией организма на травмы и вторжение патогенов. Несмотря на то, что воспалительная реакция необходима для ускорения восстановления организма, она может оказать пагубное воздействие на здоровье, когда становится хронической.

По словам Роудса, когда организм находится в состоянии повышенной готовности из-за постоянного воспаления, клетки не могут «сосредоточиться» на выполнении своих обычных функций. Это приводит к сбоям в работе различных органов и систем, а также повышает риск различных заболеваний, таких как деменция, сахарный диабет, гипертония и ишемическая болезнь.

Большинство исследований показало, что возраст усиления воспалительных процессов варьируется у разных людей. Тем не менее, чаще всего это происходит после 55 лет. Чтобы остановить хроническое нарастание воспаления и заложить основу для здорового старения, доктор рекомендует изменить образ жизни.

Особое внимание врач советует уделить диете. В рацион необходимо ввести морепродукты, цельные злаки, фрукты, орехи, овощи и бобовые. Активными противовоспалительными компонентами выступают клетчатка, полифенолы и антиоксиданты. Они содержатся в растительной пище и чае. Также не стоит забывать о физических нагрузках, контроле уровня стресса и здоровом сне.

Ранее стало известно, у каких людей больше шансов дожить до ста лет.

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