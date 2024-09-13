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Август 2024 года стал самым жарким за 175 лет наблюдений

NOAA: август 2024 года завершил самое теплое лето в истории Северного полушария

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Depositphotos

Август 2024 года стал самым жарким августом на Земле за 175 лет климатических наблюдений. Об этом сообщается на сайте Национальных центров экологической информации NOAA (США).

Средняя глобальная температура поверхности суши и океана в августе была на 2,29 градуса по Фаренгейту (1,27 градуса по Цельсию) выше среднего аналогичного показателя XX века. Он составил 60,1 градуса по Фаренгейту (15,6 градуса по Цельсию).

По словам ученых, август 2024 года стал самым теплым в истории мирового климата. Кроме того, недавно завершившийся август знаменует собой 15-й месяц подряд с рекордно высокими мировыми температурами.

В Европе и Океании август оказался самым жарким за всю историю наблюдений, в Азии — вторым по теплу, а в Африке и Северной Америке — третьим. Кроме того, период июнь–август 2024 года стал самым теплым метеорологическим летом в Северном полушарии за всю историю наблюдений, с температурой на 2,74 градуса по Фаренгейту (1,52 градуса по Цельсию) выше среднего.

Ранее на Солнце произошла самая мощная вспышка с начала лета.

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