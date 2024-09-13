Врач рассказала, кому нельзя пользоваться электрогрелками для ног

Электрогрелки для ног могут ухудшить состояние сосудов или вызывать нарушения работы сердца у людей с хроническими заболеваниями. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач терапевт-кардиолог сети «Клиника Фомина» в Москве Альбина Рахматуллина.

«Электрические грелки для ног – это удобное средство для согревания в холодное время года. Однако при некоторых заболеваниях они могут быть опасны. Например, при варикозном расширении вен, тромбозах или других нарушениях кровообращения тепловое воздействие может ухудшить состояние сосудов. Также перегрев ног может вызвать скачки давления или нарушения сердечного ритма у тех, кто страдает сердечными заболеваниями», — предупредила врач.

От электрогрелок лучше отказаться при ранах или высыпаниях на коже ног: тепло может замедлить заживление. Также они не рекомендуются при диабете. При этом заболевании возникает нарушение чувствительности в ногах — диабетическая нейропатия. Поэтому человек может не заметить слишком высокой температуры и получить ожог.

«У детей и пожилых людей кожа более чувствительна, и риск ожогов выше, особенно если они не могут самостоятельно контролировать температуру грелки. Чтобы не нанести вред здоровью, перед использованием электрической грелки важно проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний», — заключила врач.

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