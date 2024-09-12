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Цунами в Гренландии сотрясало Землю на протяжении девяти дней в 2023 году

Science: цунами в Гренландии резонировало по всей Земле девять дней в 2023 году

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Джулиан Шарьер/Reuters

В сентябре 2023 года огромный оползень в одном из фьордов Гренландии вызвал землетрясение, которое ощущалось по всей Земле на протяжении девяти дней. Об этом сообщает научный журнал Science, ссылаясь на исследование международной группы сейсмологов и геофизиков.

В сентябре прошлого года ученые зафиксировали необычный сейсмический сигнал, который менее чем за час прошел от востока Гренландии до Антарктиды. Сейсмические волны продолжали фиксироваться по всему миру в течение следующих девяти дней, создавая эффект, словно Земля сотрясалась от удара гигантского колокола.

Исследователи выявили источник этих загадочных сигналов — колоссальный оползень в удаленном фьорде Гренландии, который вызвал цунами с волнами высотой до 200 метров. Масса воды, ударяясь о скалы внутри фьорда, создала настолько мощные сейсмические волны, что они распространились по всему земному шару. Стивен Хикс из Университетского колледжа Лондона описал этот эффект как работу «большого музыкального инструмента».

Сначала ученые были поражены такой необычной активностью: сейсмические волны не напоминали те, что возникают при землетрясениях. «Волны были удивительно однородными и монохромными по частоте, сильно отличаясь от хаоса, создаваемого землетрясениями. Они имели большую длину и повторялись каждые 90 секунд. Длиннопериодические волны обычно возникают при вулканической активности, но их длительность составляет минуты или часы, а не дни», — отмечается в статье.

Ученые объяснили такую сильную сейсмическую активность необычной формой фьорда, где произошло цунами. Большой изгиб фьорда и крупный ледник на одном из его концов не позволили энергии цунами рассеяться, что привело к резонированию волн внутри фьорда на протяжении девяти дней.

Хикс также отметил, что причиной оползня, вызвавшего цунами, стало изменение климата, и ученые предполагают, что подобные события происходят все чаще из-за таяния ледников.

Ранее исследование показало, что злополучный итальянский ледник Мармолада может исчезнуть.

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