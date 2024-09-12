Врач назвала симптомы опасных болезней ЖКТ

Рвота «кофейной гущей» и черный цвет кала могут указывать на опасное для жизни кровотечение в ЖКТ. Об этом «Известиям» рассказала врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина.

«Рвотные массы имеют характерный черно-коричневый цвет, напоминающий цвет кофе, из-за того, что в них присутствует солянокислый гематин — соединение, которое образуется при взаимодействии гемоглобина с соляной кислотой», — рассказала Зарубина.

При этом состоянии требуется срочная медицинская помощь. Также обратиться к врачу нужно при появлении черного неоформленного стула. Он может быть вызван кровотечением и часто сопровождается признаками анемии: головокружением, бледностью кожи, слабостью. Однако черный цвет оформленного кала может быть связан с употреблением черной смородины, препаратов железа, висмута или активированного угля.

Срочно обратиться к врачу нужно при крови в кале, необъяснимой потере веса, особенно при повышении температуры или возрасте старше 50 лет. Эти симптомы могут быть связаны с целиакией, болезнью Крона, язвенным колитом и другими опасными заболеваниями.

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