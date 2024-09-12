проект

>

Врач назвала симптомы опасных болезней ЖКТ

Гастроэнтеролог Зарубина: черный цвет рвоты или кала указывает на кровотечение в ЖКТ

close
Freepik.com

Рвота «кофейной гущей» и черный цвет кала могут указывать на опасное для жизни кровотечение в ЖКТ. Об этом «Известиям» рассказала врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина.

«Рвотные массы имеют характерный черно-коричневый цвет, напоминающий цвет кофе, из-за того, что в них присутствует солянокислый гематин — соединение, которое образуется при взаимодействии гемоглобина с соляной кислотой», — рассказала Зарубина.

При этом состоянии требуется срочная медицинская помощь. Также обратиться к врачу нужно при появлении черного неоформленного стула. Он может быть вызван кровотечением и часто сопровождается признаками анемии: головокружением, бледностью кожи, слабостью. Однако черный цвет оформленного кала может быть связан с употреблением черной смородины, препаратов железа, висмута или активированного угля.

Срочно обратиться к врачу нужно при крови в кале, необъяснимой потере веса, особенно при повышении температуры или возрасте старше 50 лет. Эти симптомы могут быть связаны с целиакией, болезнью Крона, язвенным колитом и другими опасными заболеваниями.

Ранее врач рассказала об атипичных признаках инфаркта

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами